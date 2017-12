Madryt: Skradziono ponad 1800 butli gazowych. Służby postawione w stan gotowości

Z ustaleń policji wynika, że nieznani sprawcy ukradli 1 843 butle gazowe. 1 193 z nich wypełnione były propanem, a 650 – butanem.

Butle skradziono prawdopodobnie w celu wprowadzenia ich do obrotu na czarnym rynku. Media hiszpańskie zaznaczają jednak, że butle mogły posłużyć terrorystom. Eksperci do spraw bezpieczeństwa przypominają, że to właśnie gazowe butle miały być wykorzystane w realizacji planu ataku terrorystycznego w Barcelonie w sierpniu.

Dziennik „El Confidencial” napisał, że kradzież postawiła w stan gotowości zarówno służby bezpieczeństwa, jak i ministerstwo spraw zagranicznych kraju. „Policyjnym władzom przeszła przez myśl możliwość powtórzenia się zamachów na barcelońskim Las Ramblas oraz w Cambrils. Ich sprawcy mieli plan zaatakowania bazyliki Sagrada Familia przy użyciu butli z gazem, które wcześniej skradli” – czytamy.