Niezwykłe odkrycie naukowców z NASA. „To ósma planeta”

Dotychczas stworzony został katalog 4 034 obiektów zidentyfikowanych przez Teleskop eKplera. 2335 spośród nich zostało zweryfikowanych jako egzoplanety. Spośród ponad 50 planet zbliżonych rozmiarami do Ziemi, ponad 30 zostało dotychczas sprawdzonych. Teraz NASA opublikowała kolejne efekty poszukiwań przy użyciu Teleskopu Keplera. Nowe odkrycie to ósma planeta krążąca wokół gwiazdy Kepler-90. Otrzymała ona nazwę Kepler-90i.

Jest ona trzecim globem od gwiazdy, którą okrąża w ciągu około 14 dni. Temperatura panująca na jej powierzchni dochodzi do 1000 stopni Celsjusza. Łącznie w tym układzie jest już osiem planet, co oznacza, że jest to jedyny układ planetarny, który liczy tyle samo obiektów, co Układ Słoneczny. Naukowcy twierdzą, że na jednej z planet występują warunki, które pozwalają na istnienie życia.

Wcześniej informowano o tym, że NASA opublikowała listę 219 kandydatów na planety, z czego 10 potencjalnych planet jest zbliżonych rozmiarami do Ziemi i znajduje się w tzw. strefie zamieszkiwalnej. Jest to odległość, w której możliwe jest występowanie na skalistej planecie wody.