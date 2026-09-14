Zmiana czasu na zimowy coraz bliżej. W tym roku nastąpi wcześniej

W 2026 roku czas zimowy zacznie obowiązywać w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25 października. O godz. 3:00 zegarki cofniemy na 2:00. Dzięki temu noc będzie o godzinę dłuższa. W porównaniu z poprzednim rokiem zmiana nastąpi o jeden dzień wcześniej. Nie wynika to jednak z nowych przepisów. W Unii Europejskiej przejście na czas zimowy odbywa się zawsze w ostatnią niedzielę października, a dokładna data zależy od układu kalendarza. Telefony i komputery zwykle aktualizują godzinę automatycznie, ale tradycyjne zegary trzeba przestawić ręcznie.

Zmiana czasu na zimowy 2026. Dodatkowa godzina snu, ale szybszy zmrok

Jesienna zmiana czasu jest zwykle odbierana łagodniej niż wiosenna, ponieważ oznacza dodatkową godzinę snu. Po przejściu na czas zimowy rano będzie wcześniej robiło się jasno. Jednak jest też druga strona medalu. Słońce będzie zachodzić według zegarka o wcześniejszej godzinie, dlatego po południu i wieczorem szybciej zapadnie zmrok.

W Polsce terminy przestawiania zegarków do końca 2026 roku określa rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 roku.

Czy to ostatnia zmiana czasu? UE nadal bez porozumienia

O likwidacji sezonowego przestawiania zegarków mówi się od lat. Parlament Europejski poparł takie rozwiązanie, jednak państwa członkowskie nie uzgodniły wspólnego stanowiska. Do czasu przyjęcia nowych regulacji dotychczasowy system pozostaje w mocy.

W marcu 2026 roku Komisja Europejska opublikowała harmonogram czasu letniego na lata 2027–2031. Wynika z niego, że jeżeli prawo się nie zmieni, zegarki nadal będą przestawiane w ostatnie niedziele marca i października.

Komisja Europejska analizuje 10 scenariuszy

W lutym Komisja rozpoczęła badanie dotyczące możliwego odejścia od zmian czasu. Eksperci analizują 10 wariantów, w tym pozostanie przy stałym czasie letnim lub zimowym oraz scenariusze częściowej harmonizacji między państwami. Badany jest wpływ poszczególnych rozwiązań na transport, gospodarkę, rynek wewnętrzny, zużycie energii i zdrowie publiczne. Analiza ma zostać zakończona do końca 2026 roku i posłużyć do dalszych rozmów. Nie oznacza to jednak, że decyzja o likwidacji zmian czasu już zapadła.

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