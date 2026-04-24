Koniec zmiany czasu? Nowa propozycja trafiła na stół

Kwestia zmiany czasu wraca jak bumerang, ale zwykle w tej samej odsłonie – część osób optuje za wprowadzeniem na stałe czasu letniego, inna część z kolei – zimowego. Tym razem jednak na tapecie pojawiła się zupełnie nowa propozycja.

Z inicjatywą wyszła Fundacja „Można Lepiej”, która do Senatu wniosła petycję zakładającą zmianę ustawy z 10 grudnia 2003 roku o czasie urzędowym w Polsce. Zgodnie z propozycją organizacji, zamiast wybrać jedną z dwóch wariacji, warto wdrożyć pewien kompromis – na stałe przestawić zegary o pół godziny wcześniej względem czasu letniego.

Petycja 15 kwietnia 2026 roku trafiła do Komisji Petycji.

Kompromis rozwiązaniem wieloletniego sporu?

W uzasadnieniu rozwiązania wyjaśniono, że wiele osób ma już dość sezonowego przestawiania zegarków. Jedni wolą pozostanie przy czasie letnim, korzystając z dłuższych, jasnych wieczorów. Inni są za czasem zimowym, ceniąc jaśniejsze poranki.

Autorzy petycji uznali więc, że skoro spół trwa od lat i wciąż nie podjęto decyzji, warto rozważyć opcję pośrednią.

Pół godziny czy godzina?

Jak twierdzi fundacja, taka zmiana miałaby być stosunkowo mało odczuwalna, łagodząc wady obu skrajnych wariantów. Dzięki temu – wskazuje organizacja – wschody i zachody słońca byłyby bliższe godzinom, do których ludzie już są przyzwyczajeni. Takie rozwiązanie miałoby być kompromisem przynoszącym spokój na lata.

„Można Lepiej” podkreśla, że przestawianie zegarów wpływa na codzienne życie, dezorganizując je. Dziś bowiem utrudnia funkcjonowanie transportu, zakładów pracy czy magazynów, powodując więcej szkód niż korzyści – a wpływ takich zmian na zdrowie jest potwierdzony naukowo.

Warto zaznaczyć, że niemal 80 procent Polaków jest za zaprzestaniem zmieniania czasu co sezon. W konsultacjach społecznych Komisji Europejskiej z 2018 roku z kolei ponad 84 procent ankietowanych także opowiedziało się za odejściem od tego systemu.