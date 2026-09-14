Geny to nie wszystko? Znany ekspert ujawnił, jak dożyć 100 lat

Jak zachować sprawność, samodzielność i dobre samopoczucie przez długie dekady? Te, a także inne pytania zadają sobie osoby chcące dożyć sędziwego wieku. Odpowiedzi na nie udzielił znany ekspert, który od wielu lat zajmuje się zagadnieniem długowieczności.

W opinii Michaela Clintona recepta na długie życie nie musi być skomplikowana czu kosztowna – jednym z najważniejszych elementów jest lekka lub intensywna aktywność fizyczna.

Modne i drogie suplementy nie dadzą takiego efektu, jak regularny ruch

Autor bestsellera pt. „Naród długowieczności: Ludzie, idee i trendy zmieniające drugą połowę naszego życia” przekonuje, że ćwiczenia fizyczne są jednym z najlepszych sposobów dbania o organizm – stosowanych przez ludzi od zarania dziejów. Co tak właściwie nam ona daje? Pomaga utrzymywać sprawność, wzmacnia mięśnie, a także ogranicza problemy związane z osłabieniem oraz utratą równowagi – co jest niezwykle istotne szczególnie dla seniorów i seniorek.

Nie oznacza to, że każdy z nas musi codziennie pokonywać maraton – Clinton uważa, powołując się na znanych naukowców, że wystarczy 150 min. umiarkowanej aktywności tygodniowo albo 75 min. intensywnych ćwiczeń. Dobrze jest łączyć różne formy ruchu lub stosować je naprzemiennie – trening aerobowy, ćwiczenia siłowe, rozciąganie czy praca nad równowagą. Jeśli chodzi o osoby ppo 65. życia, mogą one mieć dodatkowe korzyści z aktywności tj. joga, pilates czy tai chi.

W tym wszystkim najważniejsza jest jednak regularność – ci, którzy prowadzili dotąd siedzący tryb życia, nie muszą decydować się od razu na trudne i wielogodzinne ćwiczenia. Warto zacząć od małych kroków – spaceru, wybrania schodów zamiast windy, kilku przysiadów czy pompek.

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