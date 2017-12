Bracia skazani za ponad 1000 gwałtów na dzieciach. Najmłodsza ofiara miała 4 lata

Portal „The Local” podaje, że skazani to Szwedzi w wieku ponad 30 lat. Mężczyźni mieli wybierać na swoje ofiary dzieci z trudnych domów, które miały problemy w szkole. Z materiału zebranego przez sąd w Ångermanland wynika, że czasem oferowali dzieciom narkotyki, alkohol i pieniądze. Mężczyźni zostali aresztowani w marcu tego roku, a wyrok obejmuje przestępstwa popełniane przez nich w latach 2001-2009 na terenie Trelleborga na południu Szwecji i miejscowości Sollefteå na północy kraju, do której przeprowadzili się bracia. W mieszkaniu mężczyzn policja znalazła ponad 250 godzin nagrań oraz około 5 tys. zdjęć pornograficznych z udziałem nieletnich.

Starszy z braci został uznany winnym co najmniej 580 gwałtów na dzieciach i ponad 500 przypadków poważnego wykorzystywania seksualnego nieletnich. Wszystkie przypadki zostały opisane w niemal 200-stronicowym uzasadnieniu wyroku, do którego dostęp mieli szwedzcy dziennikarze portalu "The Local". Mężczyznę skazano na 14 lat więzienia, co według szwedzkiego prawodawstwa jest najwyższą możliwą karą za rego rodzaju przestępstwa. Młodszy brat został uznany winnym co najmniej 500 gwałtów i 50 przypadków wykorzystywania seksualnego nieletnich. Jego najmłodsza ofiara miała 4 lata. Spędzi w więzieniu 12 lat.

Sąd w wyroku podkreślił, że oprawcy z czasem uczynili gwałty czymś "normalnym" dla swoich ofiar, z którymi spędzali też czas grając w gry wideo. Jedna z ofiar zeznała, że starszy mężczyzna był dla niej swego rodzaju "bohaterem", w związku z czym nie chciała mu odmawiać seksu, ponieważ "czułaby się z tym źle". Inna, która miała problemy w domu i szkole, dom oprawców miała traktować jako "bezpieczną przystań".

„The Local” wyjaśnia, że zgodnie ze szwedzkim prawem jako gwałt na dziecku rozpatruje się każdy przypadek współżycia seksualnego z osobą poniżej 15 roku życia, niezależnie od tego, czy została ona do tego przymuszona. Specyficzne dla szwedzkiego wymiaru sprawiedliwości jest też rozpatrywanie każdego przypadku przemocy seksualnej osobno, nawet jeśli jej ofiarą była ta wielokrotnie ta sama osoba.