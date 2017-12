Alarm na terenie bazy RAF. Padły strzały

Do zdarzenia doszło 18 grudnia około godziny 13:40 czasu lokalnego. Mężczyzna próbował wjechać samochodem do bazy RAF Mildenhall w Suffolk, z której korzystają Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych. Stacjonują tam między innymi samoloty Boeing KC-135 Stratotanker. Na terenie obiektu przebywa ponad trzy tysiące wojskowych z USA oraz do 500 zatrudnionych tam brytyjskich cywili.

Wezwana na miejsce policja z Suffolk zatrzymała mężczyznę i osadziła w areszcie. Na czas ustalania szczegółów incydentu funkcjonariusze odcięli najbliższe okolice bazy dla ruchu cywilnego.

Próba wtargnięcia mężczyzny wywołała wprowadzenie alarmu na terenie jednostki. Obecni na miejscu amerykańscy wojskowi oddawali strzały ostrzegawcze, widząc nadjeżdżający pojazd.

O zatrzymaniu kierowcy poinformowała na Twitterze policja z Suffolk. „Amerykańskie służby oddały strzały, mężczyzna został zatrzymany, miał siniaki i rany cięte” – czytamy w komunikacie. „W wyniku incydentu nikt nie ucierpiał, policja przebywa obecnie na terenie bazy, wszelkie nowe informacje dotyczące sprawy zostaną podane przez biuro prasowe posterunku w Suffolk” – poinformowali funkcjonariusze.