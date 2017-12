Kontrowersyjna odpowiedź polskiego księdza na słowa papieża. „Przepraszam, jeśli kogoś zgorszyłem”

Papież Franciszek zamieścił na swoim profilu na Twitterze wpis poświęcony kryzysowi migracyjnemu. „Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi, jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem” – napisał Ojciec Święty. Do słów papieża odniósł się polski zakonnik o. Piotr Łacheta. „W sumie coś w tym jest, bo jak nas islamista zabije to szybciej spotkanie z Jezusem Chrystusem w niebie” – ocenił ksiądz. Słowa o. Łachety wywołały wiele komentarzy.

Duchowny tłumaczył, że „od 10 lat pracuje w Kazachstanie i Rosji i prawie codziennie karmi potrzebujących” . „Ostatniego godzinę temu, natomiast nie wierzę w dobro polityki zalewania migrantami Europy i nie podobają mi się takie propagandowe tweety Papieża Franciszka” – dodał.