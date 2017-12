Ciała dwójki dzieci i dwóch kobiet w piwnicy. „Nigdy nie widziałem tak bestialskiej zbrodni”

Zwłoki ofiar zostały odkryte we wtorek. Zarządca nieruchomości otrzymał wówczas telefon z prośbą o sprawdzenie, co dzieje się u lokatorów jednego z mieszkań. Gdy mężczyzna wszedł do budynku, znalazł ciała dwóch kobiet i dwójki dzieci. Wezwana na miejsce policja stwierdziła zgon wszystkich czterech osób. Na razie służby nie podają szczegółów dotyczących okoliczności zdarzenia, ale w trakcie środowej konferencji prasowej John Tedesco z miejscowej policji podkreślił, że w mieszkaniu zastał widok, którego nigdy nie zapomni. – Chodzi o ilość zabitych osób, ale też o sposób, w jaki zostały zabite. No i o to, że wśród ofiar były dzieci – komentował.

Na razie nie podano personaliów ofiar. Wiadomo tylko, że są to kobiety w wieku 22 i 36 lat, a także dwoje dzieci starszej kobiety – 5-letnia dziewczynka i 11-letni chłopiec. „NYT” podkreśla, że zbrodnia wstrząsnęła mieszkańcami 50-tysięcznego Troy leżącego na brzegu rzeki Hudson. Do wtorku w mieście odnotowano w ciągu całego roku zaledwie dwa zabójstwa, a roczna średnia to sześć takich zdarzeń.

Dotychczas nie zatrzymano żadnego podejrzanego w związku z okrutną zbrodnią. Do wiadomości publicznej nie podano też informacji o motywach sprawcy. Tadesco podkreślił jednak, że „w trakcie śledztwa zostały ustalone pewne czynniki”, które mogą wskazywać, że zabójca działał z premedytacją, a jego celem byli wyłącznie mieszkańcy tego domu, co oznacza, że nie ma zagrożenia dla innych.