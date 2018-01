Gwiazdor YouTube'a pokazał ciało samobójcy. W sieci rozpętała się burza

Galeria:

Amerykański youtuber pokazał na nagraniu ciało samobójcy

Nagranie obrazuje Logana Paula i grupę jego przyjaciół w lesie Aokigahara u podnóża góry Fuji w Japonii – miejsca zwanego „zbiorowym grobem samobójców”. Wchodząc do lasu grupa ta natknęła się na osobę, która popełniła samobójstwo przez powieszenie. Ciało mężczyzny zwisa z drzewa, a obok niego są jego rzeczy. Logan Paul sfilmował ciało i opublikował następnie wideo w sieci. Zatytułował je: „Znaleźliśmy zwłoki w japońskim lesie samobójców”.... (Uwaga: Film zawiera materiał przedstawiający prawdopodobnie ciało).

„To nie jest clickbait. To najbardziej prawdziwy vlog, jaki kiedykolwiek opublikowałem na tym kanale” – mówi Paul na wstępie. „Myślę, że to zdecydowanie zostawi ślad na portalu YouTube, ponieważ jestem prawie pewien, że nigdy żadnemu youtuberowi nie przytrafiło się nic podobnego” – dodaje. W tle w tym momencie zaczyna lecieć muzyka fortepianowa, a Paul dodaje: „A teraz spie***, bo nigdy więcej nie zobaczysz takiego filmu!”.

Kiedy Paul znajduje samobójcę, krzyczy w jego kierunku: „Yo, żyjesz?”, „Jesteś ku*** z nami?”. Po tym, jak uświadamia sobie, że prawdopodobnie filmuje martwego człowieka, kieruje kamerę na siebie. „Wiele rzeczy teraz przechodzi przez moją głowę. Jego ręce są fioletowe. Musiał zrobić to dziś rano” – mówi Paul. „O nie, tak mi przykro Logang (tak Paul nazywa swoją społeczność fanów). To miał być zabawny vlog” – dodaje. „Samobójstwo to nie żart. Depresja i choroby psychiczne nie są żartem. Przyjechaliśmy tu, żeby skupić się na nawiedzonym aspekcie lasu. Teraz bardzo realne stało się to, że wielu ludzi przechodzi przez gów*** chwile w życiu” – mówi.

15-minutowe nagranie wywołało burzę w sieci. Internauci zarzucili mu niewłaściwe zachowanie i brak szacunku. Logan Paul w końcu usunął je z portalu YouTube, jednak do tego czasu obejrzało je około 7 milionów osób. Tożsamość ofiary nie jest znana.

Paul zamieścił także przeprosiny na Twitterze. „Otaczają mnie dobrzy ludzie i wierzę, że podejmuję dobre decyzje, jednak nadal jestem tylko człowiekiem” – przekonuje.

Aokighara

Na skraju lasu Aokighary znajdują się tablice informacyjne i ostrzegawcze, na których przeczytać można: "Zastanów się jeszcze raz!" czy "Proszę, skontaktuj się z policją, zanim postanowisz się zabić". Według statystyk z 2010 roku prawie jedna osoba dziennie popełniła w tym miejscu samobójstwo. W rzeczywistości liczba ta może być znacznie większa, gdyż ciała jedzone są przez leśne zwierzęta. Jeżeli nawet desperat chciałby zmienić decyzję i potrzebowałby ratunku, gęstość lasu i potężne konary sprawiają, że nikt go nie usłyszy. Turyści, którzy odwiedzają to miejsce często posługują się kompasem, aby trafić do wyjścia.