Lekarze orzekli zgon więźnia. W kostnicy odzyskał przytomność

Nieprzytomny więzień został znaleziony w niedzielę 7 stycznia w godzinach porannych podczas codziennego obchodu w zakładzie karnym znajdującym się w regionie Asturii w Hiszpanii. Zaniepokojenie strażnicy poinformowali o sprawie lekarzy medycyny sądowej. Po przebadaniu medycy orzekli, że mężczyzna nie żyje. Jak podaje hiszpańska telewizja TVE, dyrekcja zakładu karnego, gdzie przebywał osadzony, podjęła decyzję o przewiezieniu mężczyzny do kostnicy. Najbliższa tego typu placówka znajdowała się w pobliskim mieście Oviedo.

Tuż przed przystąpieniem do sekcji zwłok, lekarze zauważyli, że mężczyzna zdaje się delikatnie poruszać. Medycy usłyszeli także chrapanie. Więzień został natychmiast przewieziony do szpitala uniwersyteckiego w Oviedo. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że mógł on mieć atak katalepsji. Jest to rodzaj odrętwienia ciała lub poszczególnych jego części, który jest jednym ze skutków niektórych chorób psychicznych. Więzień musi pozostać w szpitalu przez kilka najbliższych dni. Mężczyzny pilnują funkcjonariusze Gwardii Cywilnej.