Niebezpieczne internetowe „wyzwanie”. Nastolatkowie połykają kapsułki do prania

„Tide Pod Challenge” to nowa moda, przed którą przestrzegają m.in. CBS News i ABC News. – Nastolatkowie usiłują być zabawni, a tak naprawdę narażają się na niebezpieczeństwo spożycia groźnej substancji – komentowała w rozmowie z ABC News Ann Marie Buerkle z amerykańskiej komisji ds. bezpieczeństwa konsumentów. W związku z niebezpiecznym trendem wśród młodzieży, oświadczenie wydała firma Procter & Gamble, która podkreśliła, że jej produkty w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jak zabawki. Niepoślednią rolę w całej sprawie odegrały internetowe memy.

Memy o... kapsułkach. Początek dziwnego "wyzwania"?

„Jak to jest, że w 2018 roku musimy ostrzegać ludzi, żeby nie połykali detergentów do prania?” – pyta na Twitterze policja z Lawrence w stanie Indiana. „Ok, no więc... Dzieciaki, nie jedzcie detergentów do prania. A poza tym, nie palcie mety” – czytamy w internetowym zaleceniu, którego autorzy linkują do artykułu o możliwej inspiracji, jaką twórcy wyzwania czerpali z memów.

ABC News podkreśla, że w samym 2018 roku dało się zauważyć rosnącą liczbę przypadków zgłaszanych w związku z połknięciem zawartości kapsułek do prania. Pracownicy American Association of Poison Control Centers informują, że w styczniu odnotowali co najmniej 40 takich zdarzeń. Przynajmniej w połowie przypadków, detergent został połknięty celowo. W 2017 roku AAPCC odnotowało ponad 10 tys. zgłoszeń dotyczących dzieci poniżej 5 roku życia.

Specjaliści ostrzegają, że zawartość kapsułek do prania stanowi duże zagrożenie w przypadku ich spożycia. Dr Alfred Aleguas z centrum leczenia zatruć na Florydzie tłumaczy, że u dzieci, które połkną detergent, bardzo szybko widać objawy, a często dochodzi do utraty przytomność. – Na ten moment wiemy o 10 przypadkach zatrucia śmiertelnego, odnotowanych od czasu wejścia na rynek kapsułek do prania – uzupełniła w rozmowie z ABC News Ann Marie Buerkle. W dwóch przypadkach chodziło o dzieci, w 8 o seniorów z demencją.