Chciała z nim być, zleciła zabójstwo jego dziewczyny. Mordercy się pomylili...

Zleciła zabójstwo kobiety. Zabili nie tę osobę

35-letnia Ishnar Lopez-Ramos wynajęła Alexisa Romosa-Rivera oraz jego dziewczynę Glorianmarie Quinones-Montes, aby zabili oni partnerkę mężczyzny, w którym zakochała się Lopez-Ramos. Jak podaje policja, wszystko wskazuje na to, że mordercy pomylili Janice Marie Zengotita-Torres z zamierzonym celem.

– To dla mnie bardzo emocjonalne, ponieważ bardzo dotyka mnie fakt, iż jeden z naszych obywateli został zabity w taki sposób przez błędną identyfikację – mówił szeryf Osceola County Russ Gibson na konferencji prasowej w piątek.

42-latka opuściła sklep w centrum handlowym późnią nocą w niedzielę wieczorem i udała się na parking. Tam mieli dopaść ją wynajęci mordercy. Zmusili oni ją, aby wsiadła do ich samochodu i zanim ją zabili kazali jej wybrać wszystkie pieniądze, które ma na koncie. Z informacji policji wynika, że kiedy już dojechali do swojego mieszkania w Orlando, zorientowali się, że porwali nie tę kobietę. Mimo to kontynuowali swój plan. Mieli przyduszać kobietę, bić ją i torturować. Jej ciało porzucili na Ormond Beach w poniedziałek.

Policja szybko trafiła na sprawców, ponieważ już we wtorek używali oni karty kredytowej ofiary.