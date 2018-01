Ulepił samochód ze śniegu. Policjant wystawił mandat

Galeria:

Mieszkaniec Montrealu chciał nabrać policję

Mężczyzna miał wolny dzień i chciał nieco pożartować z funkcjonariuszy policji. W tym celu zbudował śnieżny samochód w miejscu, w którym nie można parkować. Na "szybie" projektu mieścił nawet wycieraczkę, którą znalazł wcześniej na poboczu.

Na policję długo nie trzeba było czekać. 33-latek czekał w ukryciu na to, co zrobi policjant i korzystając z okazji wykonał kilka pamiątkowych zdjęć. Zobaczył, jak funkcjonariusz wypisuje mandat i wkłada go pod wycieraczkę. Podekscytowany poczekał, aż policja się oddali i udał się do "samochodu".

Jak się okazało, mandat – tak jak i samochód – był... fałszywy. „Zrobiłeś mi dzień hahaha” – napisał policjant.