66-latka miała tak silny kaszel, że złamała żebro. Na jej ciele pojawił się gigantyczny siniak

66-letnia Amerykanka z Massachusetts w Stanach Zjednoczonych udała się do lekarza, ponieważ od kilku dni dokuczał jej kaszel oraz ból w prawym boku. Lekarz pierwszego kontaktu znał, że kobieta zachorowała na zwykłą grypę, więc przepisał jej leki na przeziębienie i odesłał do domu.

Mimo kilku dni terapii, dolegliwości nie ustawały. Po pięciu dniach 66-latka udała się ponownie do lekarza. Kiedy specjalista podwinął kobiecie bluzkę, aby wykonać podstawowe badanie, był zszokowany tym, co zobaczył. Na brzuchu Amerykanki pojawił się ogromny, fioletowy siniak. Po przeprowadzeniu kilku badań w tym m.in. tomografii komputerowej okazało się, że kobieta została zakażona pałeczką krztuśca. Kaszel oraz duszności doprowadziły do złamania i przesunięcia jednego żebra. To właśnie to złamanie spowodowało, że na skórze kobiety pojawił się gigantyczny siniak.

Lekarz przepisał Amerykance antybiotyki. Konieczne było również przeprowadzenie operacji, aby złamane żebro mogło się prawidłowo zrosnąć, a kobieta mogła wrócić do pełni zdrowia.