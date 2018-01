Pijany Polak ze swastyką na plecach zatrzymany na Słowacji

O sprawie jako pierwsza poinformowała „Gazeta Wyborcza” . Do zdarzenia doszło w parku wodnym w Liptowskim Mikułaszu na Słowacji. Z relacji świadków zdarzenia wynika, że grupa polskich turystów miała się głośno zachowywać i przeszkadzać innym osobom przebywający, w aquaparku. Jeden z klientów twierdził, że Polacy pozdrawiali się nazistowskim gestem.

Oburzeni Słowacy powiadomili o zachowaniu turystów obsługę obiektu. Na miejsce przyjechała policja. Cała grupa polskich turystów została przebadana alkomatem. Okazało się, że jeden z mężczyzn miał we krwi aż 3 promile alkoholu. Uwagę służb zwrócił fakt, iż 27-latek miał na plecach wytatuowaną swastykę oraz napis „Heil Hitler” . Mężczyzna trafił do izby wytrzeźwień, skąd zostanie przewieziony do aresztu, gdzie spędzi najbliższe trzy miesiące.

Za propagowanie faszyzmu zgodnie ze słowackim prawem grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Słowacja w ostatnim czasie zaostrzyła bowiem kary za propagowanie faszyzmu oraz innych ustrojów totalitarnych.