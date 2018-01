Ciało polskiego kierowcy znaleziono we Francji. Trwa śledztwo

O tajemniczej śmierci Polaka we Francji informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz. Ciało 21-letniego Krzysztofa G. ze Szczytna znaleziono około godz. 1 w nocy z wtorku na środę, w okolicach Lyonu, koło zaparkowanej na poboczu furgonetki, którą wcześniej prowadził.

Śledczy ujawnili, że na ciele mężczyzny odkryto poważne obrażenia. RMF FM podaje, że służby początkowo przypuszczały, że Polak padł ofiarą napaści. Teraz jednak bardziej skłaniają się ku wersji, która zakłada, że kierowca zginął w wypadku, a sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Polak mógł zostać potrącony w momencie, gdy wychodził z pojazdu.

Krzysztof G. pracował dla jednej z firm kurierskich. Ostatni raz skontaktował się z rodziną we wtorek około godz. 21. Był to pierwszy kurs 21-latka do Francji.