50 Cent przypadkowo zarobił miliony na bitcoinach. Nawet nie wiedział, że je ma

50 Cent w 2014 roku zaakceptował płatność kryptowalutą za swój album o nazwie „Animal Ambition: An Untamed Desire To Win”. Za sprzedaż krążka muzyk uzyskał w sumie 700 bitcoinów, który wtedy warty był 662 dolary. Raper pozostawił sumę nienaruszoną i z czasem zapomniał o własnych zasobach kryptowaluty, co sam przyznał. Przez lata kurs jednostki wzrastał, obecnie jeden bitcoin jest warty około 11 tysięcy dolarów (w przybliżeniu 36 tysięcy złotych).

Przypuszczalnie raper posiada w tej chwili majątek w wysokości ponad siedmiu milionów dolarów. Szczęśliwy przypadek nieco ratuje 50 Centa, który w 2015 roku musiał ogłosić bankructwo, po tym jak sąd kazał mu zapłacić pięć milionów dolarów zadośćuczynienia. Sprawa dotyczyła ujawnienia przez muzyka w sieci nagrań Lastonii Leviston, która uprawiała seks ze swoim chłopakiem.

Gwiazda muzyki rap dołącza do listy osób, które dzięki inwestowaniu w bitcoiny stały się milionerami. Jako pierwsi majątek na posiadaniu kryptowaluty zbili bliźniacy Tyler oraz Cameron Winklevoss ze Stanów Zjednoczonych.

„Ktoś chce trochę bitcoinów? Wiem, że pewnie was to zdenerwuje, ale wybaczcie, właśnie zgarniam kasę do torby” – napisał 50 Cent na Twitterze. Na Instagramie muzyk także pochwalił się własnym „skarbem”. „Całkiem nieźle jak na dzieciaka z South Side, jestem z siebie taki dumny” – napisał w usuniętym już poście.