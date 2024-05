Tam ma stanąć pałac Łukaszenki. W tle afera z działką za 500 mln dolarów

BELPOL to organizacja zrzeszająca białoruskich mundurowych. Jej członkowie prowadzą niezależne śledztwa dotyczące ludzi władzy. Od pewnego czasu przyglądają się transakcjom związanym z działką o powierzchni niemal 100 tys. m2 w rosyjskim Soczi. Teren w elitarnej dzielnicy Krasnaja Polana został na mocy prawa własności z 2013 przekazany pod zarząd operacyjny państwowego sanatorium „Biełaruś”, które podlega administracji Aleksandra Łukaszenki – tłumaczy Biełsat.

Zgodnie z umową z 2022 r. działka na polecenie Łukaszenki została wydzierżawiona rosyjskiej firmie „do użytku służbowego”, a następnie kupiona przez zarejestrowaną w Moskwie spółkę Kompleks-Inwest za 970 milionów rubli rosyjskich (ok. 41 mln zł). BELPOL podaje, że jeden ar ziemi w Soczi kosztuje ok. 10 milionów rubli rosyjskich (ok. 432 tys. zł). Oznacza to, że cena rynkowa sprzedanej działki o powierzchni prawie 1000 arów jest 20 razy wyższa.

Rezydencja Łukaszenki ma powstać w rosyjskim Soczi

Następnie Kompleks-Inwest zarejestrowała się jako firma białoruska, a w 2022 r. 99,9 proc. akcji Kompleks-Inwest przeszło na własność białoruskiej spółki Regionalnyj Poriadok. Jej założycielem jest Wiaczesław Wasiliew, który zajmuje stanowisko starszego inspektora ochrony w Hardserwis – czyli „u łukaszenkowskich wagnerowców”.

Według śledczych, Kompleks-Inwest zamierza zbudować na osiedlu Krasnaja Polana w Soczi kompleks mieszkaniowy z trzema luksusowymi willami o powierzchni ponad 300 metrów kwadratowych, hotelem, kompleksem restauracyjnym i ogromnym domem o powierzchni 100 tys. metrów kwadratowych. Planowane jest zamontowanie tam m.in. systemu tłumienia sygnału dronów, wykrywaczy metalu, kamer termowizyjnych i bramek radiometrycznych.

– To będzie nowa rezydencja Łukaszenki. Nie jest wykluczone, że wszystko to zostanie zbudowane na koszt państwa białoruskiego, białoruskich podatników, ale z oczywistych powodów żaden Białorusin nie będzie mógł odwiedzić terytorium tej rezydencji, ponieważ będzie ona należeć wyłącznie do Łukaszenki – mówi przedstawiciel BELPOL Uładzimir Żyhar.

