24-letnia gwiazda Instagramu wyrzucona z samolotu. „To było upokarzające”

Galeria:

24-letnia gwiazda Instagramu

Blogerka fitness, którą na Instagramie obserwuje 11, 7 mln osób, w sobotę wieczorem siedziała w samolocie ze swoją siostrą, czekając na lot z Miami do Nowego Jorku. Lot opóźniony był ponad dwie godziny. Kobieta relacjonuje, że w pewnym momencie (samolot wciąż stał w miejscu), wstała ze swojego siedzenia, żeby rozprostować nogi i odłożyć swoją kurtkę. Wówczas steward miał stanowczo poinformować ją, że musi natychmiast usiąść. – Samolot jeszcze nie wystartował. Powiedziałam mu, żeby odpuścił, ale jak widać on miał coś do mnie – mówi Selter w rozmowie "The New York Post". Wówczas steward zapytał kobietę, czy chce, aby usunięto ją z samolotu. Ta miała sarkastycznie odpowiedzieć, że "tego właśnie chce". Mężczyzna zgłosił to do pilota samolotu i powiadomiono policję. – Nagle pojawiło się pięciu funkcjonariuszy policji. Zostałam dosłownie zaatakowana – mówi kobieta. Zarówno Selter jak i jej siostra, zostały siłą usunięte z samolotu.

Blogerka zamieściła na Twitterze nagrania z całego zajścia. Na jednym z nich słychać, jak policjant mówi: "American Airlines rozdaje karty. Nie chcą, żebyś dziś leciała samolotem". Selter przekazała, że nigdy więcej nie ma już zamiaru latać liniami American Airlines. – To było upokarzające. Sprawili, że czułam się, jak okropna osoba, a nie zrobiłam nic złego – dodała.