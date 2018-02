Artystka tworzy makijaże z martwymi owadami. „Dla mnie jest to forma sztuki”

Galeria:

Niezwykłe makijaże wykonane z wykorzystaniem martwych owadów

Brytyjska wizażystka Jasmine Ahumada wykorzystuje do tworzenia makijaży martwe owady. Na zdobionych przez nią twarzach widać motyle, gąsienice, muchy, biedronki czy modliszki. Ahumada prowadzi profil na Instagramie, gdzie umieszcza zdjęcia wykonanych przez siebie makijaży oraz specjalne poradniki, jak krok po kroku wykonać taką stylizację.

Pytana o to, skąd bierze zwierzęta do swoich prac, artystka tłumaczy, że jeden ze sklepów zoologiczno-wędkarskich przygotowuje dla niej specjalnie spreparowane owady. – Moje makijaże zdecydowanie wykraczają poza ramy tradycyjnych stylizacji. Są one przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób, które nie boją się owadów, ale również chcą zwrócić uwagę innych na siebie. Wiem, że niektórzy mogą uważać że jest to kontrowersyjne, jednak dla mnie jest to forma sztuki i wyrażenia samej siebie poprzez makijaż. Tradycyjny make up może dziś wykonać każdy, ja chciałam pójść o krok dalej – wyjaśnia Jasmine Ahumada dodając, że proponowany przez nią makijaż jest w stanie wykonać każda kobieta.