Tą pamiątkę z wakacji turyści zapamiętają na długo. Teraz chcą ostrzec innych

Ten spacer zapamiętają na długo. Mają poważne obrażenia

Katie Stephens i Eddie Zytner z Kanady udali się na wymarzony urlop do Punta Cana na Dominikanie. Para spędzała czas na wycieczkach krajoznawczych i plażowaniu. Jeden ze spacerów po plaży bez butów zakończył się jednak tragicznie. Katie i Eddie przez kilka godzin odczuwali nadmierne swędzenie. Para zbagatelizowała całą sprawę myśląc, że została pogryziona przez pluskwy. Po powrocie z podróży okazało się jednak, że ich stopy zaczęły puchnąć. Pojawiły się na nich również bąble i opuchlizna.

Kanadyjscy lekarze nie byli w stanie ich zdiagnozować. Dopiero trzeci specjalista po przeprowadzeniu badań stwierdził, że Katie i Eddie zostali zainfekowani przez tęgoryjca dwunastnicy. Jest to niewielki pasożyt, który atakuje przede wszystkim dwunastnicę i żywi się nabłonkiem wyścielającym ten organ. Ponieważ żywi się głównie krwią, często powoduje anemię, a nieleczony może doprowadzić również do śmierci. Występuje w strefie subtropikalnej, bardzo rzadko w południowej Europie. Larwy mogą aktywnie wwiercać się przez skórę do naczyń krwionośnych, np. przez skórę stóp.

Para opublikowała w internecie zdjęcia swoich stóp, aby ostrzec innych turystów.