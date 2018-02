Tajemnicza śmierć gwiazdy rosyjskiego „Big Brothera”. Pracownik kostnicy zgwałcił martwą celebrytkę

Gwiazda rosyjskiej wersji „Big Brothera” o nazwie „Dom 2” Oksana Aplekajewa została znaleziona martwa na 50. kilometrze trasy Moskwa-Ryga w 2008 roku. W sprawie zabójstwa pojawiło się sporo teorii. Według jednej z nich, kobieta mogła zostać porwana podczas imprezy „Krokus-expo” w jednym z moskiewskich autosalonów. Sprawcą mógł być któryś z dawnych kochanków celebrytki. Znajomi ofiary twierdzili, że przed tragedią otrzymywała ona pogróżki od młodego mężczyzny, który twierdził że został przez Aplekajewę zarażony chorobą weneryczną. Ustalono, że ofiara została zgwałcona. Sprawcy zbrodni nie odnaleziono do dzisiaj.

W lutym 2018 roku przeprowadzono ponowną ekspertyzę z użyciem najnowocześniejszej technologii i wykryto, że materiał genetyczny na ciele Aplekajewej należy do pracownika kostnicy, w której znajdowało się ciało celebrytki. Był nim 37-letni Aleksander Ałukajew. To on ustalał przyczyny śmierci kobiety i dowody wskazują, że mógł dopuścić się gwałtu na jej martwym ciele. Mężczyzna był zatrudniony w moskiewskim biurze ekspertyzy medycznej i wcześniej stawiano mu zarzuty przyjmowania łapówek.

Ałukajew przyznał się do winy, ale nie zostanie ukarany, ponieważ sprawa uległa przedawnieniu. Groziłaby mu grzywna lub pozbawienie wolności do trzech miesięcy. Mężczyzna zwolnił się z pracy na własne żądanie po ujawnieniu szokujących informacji.