Nie chciała upiec tortu weselnego lesbijkom. Sąd orzekł na jej korzyść

O sprawę wniosły dwie kobiety – Mirei i Eileen Rodriguez-Del Rio – lesbijki, którym Cathy Miller, właścicielka piekarni, odmówiła stworzenia tortu weselnego, bez udzielenia argumentacji w tej sprawie. Prawnicy właścicielki piekarni argumentowali podczas procesu, że wykonanie tortów dla par tej samej płci, łamie chrześcijańskie przekonania i wolność religijną piekarza.

Sędzia orzekł, że wypieki są chronione ze względu na ich wyraz artystyczny, w związku z czym odmowa ich wykonania, nie narusza państwowej ustawy antydyskryminacyjnej. – Tort weselny to nie tylko ciasto w analizie swobodnej wypowiedzi, to artystyczna ekspresja osoby, która go tworzy i jest według tradycji uznawany za główny element uroczystości zawierania małżeństwa – podkreślił w uzasadnieniu sędzia Sądu Najwyższego w Kern (hrabstwo w stanie Kalifornia), David Lampe.

Wyrok nie może być wykładnią w innych takich sprawach

Cathy Miller, właścicielka piekarni w Kalifornii, zaznaczała z kolei, że „jest bardzo szczęśliwa, gdy może służyć wszystkim”, jednak „nie może uczestniczyć w świętowaniu związku, który jest sprzeczny z nauką jej pana i zbawcy”. Zgodnie z dokumentami sądowymi, Miller przekazała kobietom, że może przekazać ich zamówienie do piekarni Gimme Some Sugar, ponieważ ona sama „nie akceptuje małżeństw osób tej samej płci”.

Para złożyła wówczas skargę do Departamentu Sprawiedliwego Zatrudnienia i Mieszkalnictwa w Kalifornii, który orzekł na ich korzyść, powołując się na ustawę Unruh Civil Rights Act, która zakazuje dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię lub orientację seksualną. Sędzia Lampe odrzucił tę decyzję, zaznaczając przy tym, że jego wyrok „nie powinien być traktowany jako mający zastosowanie w innych sprawach o podobnych okolicznościach”. – Sklep detaliczny z oponami nie może odmówić sprzedaży opon, ponieważ właściciel nie chce sprzedawać opon parom tej samej płci – tłumaczył. – Żaden piekarz nie może wystawić swojego towaru w publicznej gablocie, otworzyć sklepu, a następnie odmówić sprzedaży ze względu na rasę, religię, płeć lub tożsamość płciową – dodał.