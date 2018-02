David Beckham „zaatakowany” przez rój komarów. O co chodzi?

Organizacja Malaria No More chce podnieść świadomość obywateli Wielkiej Brytanii na temat malarii. Jednym z elementów kampanii „Malaria must die” jest specjalny spot przygotowany we współpracy z agencją R/GA Creative i Ridleyem Scottem. W nagraniu wziął udział David Beckham, który jest założycielem organizacji. Na filmiku widzimy piłkarza, który jest zamknięty w wielkiej urnie z przezroczystymi ścianami. Z czasem pojawia się na nich coraz więcej komarów. Przez cały czas na ekranie pojawiają się napisy informujące o tym czym jest malaria i w jaki sposób można z nią walczyć. Na koniec spotu okazuje się, że ściany pudełka są czyste a na ekranie pojawia się napis „Malaria must die” .

Beckham tłumaczył, że komary są problem w Wielkiej Brytanii, ponieważ są irytujące, a miejsca po ich ukąszeniach swędzą, jednak w wielu krajach świata ukąszenie przez komara może prowadzić do śmierci. – Są dane, które świadczą, że tak właśnie jest. Co drugie dziecko na świecie, które umiera, umiera właśnie z powodu malarii. Musimy temu zapobiec i z tym walczyć. W kwietniu w Londynie odbędzie się spotkanie szefów rządów Wspólnoty Brytyjskiej i mam nadzieję, że zostaną wówczas podjęte działania mające na celu walkę z tą przerażającą chorobą – podkreślił piłkarz.