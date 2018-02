Już dziś asteroida 2018 CB przeleci obok Ziemi. Będzie bliżej niż księżyc!

Asteroida 2018 CB to drugi obiekt, który w tym tygodniu znajdzie się tak blisko Ziemi. We wtorek w odległości około 184 tys. kilometrów od naszej planety przeleciała asteroida 2018 CC. Jej wielkość to około od 15 do 30 metrów. Obiekt o nazwie 2018 CB znajdzie się jednak znacznie bliżej Ziemi. W piątek 9 lutego o godzinie 23:30 asteroida znajdzie się w odległości około 64 tysięcy kilometrów. Jest to dystans pięciokrotnie mniejszy niż odległość Ziemi do księżyca.

Jak podaje CNN, naukowcy z NASA odkryli asteroidę dopiero pięć dni temu. – Asteroidy tej wielkości nie zbliżają się często do naszej planety – może raz lub dwa razy w roku – przekazał Paul Chodas, kierownik Centrum Badań nad Obiektami Blisko Ziemi w laboratorium NASA w Pasadenie w Kalifornii.

W ciągu roku NASA wykrywa około 1500 nowych obiektów przelatujących w pobliżu Ziemi. Małe asteroidy mijają Ziemię i księżyc kilka razy w miesiącu. Ziemia nie jest zagrożona uderzeniem przez żadną znaną do tej pory asteroidę od co najmniej 100 lat.