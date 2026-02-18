Karambol na A1. Zderzenie siedmiu samochodów i ciężarówki. Są ranni

W środę 18 lutego przed godz. 11:00 na 324. kilometrze autostrady A1, między węzłami Łódź Południe a Tuszyn, doszło do karambolu – poinformowało rmf24.pl. W wyniku zdarzenia ranne zostały dwie osoby. Nie zostały ujawnione szczegółowe informacje na temat stanu ich zdrowia.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że po zderzeniu siedmiu samochodów osobowych i jednego ciężarowego zablokowane zostały prawy i lewy pas autostrady w kierunku Katowic. Ruch odbywa się pasem włączeniowym. Ok. godz. 11:30 korek miał już 3 kilometry długości.

Więcej informacji wkrótce.