Eksplozja na łodzi w popularnym kurorcie. Pięcioro turystów trafiło do szpitala

Do zdarzenia doszło u wybrzeży popularnego wśród turystów kurortu Puerto Colon na Teneryfie na Wyspach Kanaryjskich. Uwagę przebywających na wyspie zwróciły kłęby czarnego dymu, które unosiły się nad jedną z łodzi motorowych. Były one widoczne z odległości nawet 2,5 kilometra. Jak podaje portal Metro, na jednej z motorówek doszło do eksplozji. Wybuch był tak silny, że osoby, które przebywały na łodzi turystycznej, wpadły do wody. Konieczna była interwencja ratowników, którzy wyciągnęli turystów na brzeg.

Pięć osób w trafiło do szpitala z poważnymi obrażeniami. Dwie osoby doznały urazów kręgosłupa, pozostali turyści odnieśli obrażenia rąk oraz nóg. Lokalne służby nie podały do wiadomości publicznej, jakiej narodowości są poszkodowani turyści. Wiadomo jedynie, że są to cztery kobiety oraz mężczyzna w wieku 25-45 lat. Na chwilę obecną nie wiadomo co doprowadziło do eksplozji. Śledztwo w tej sprawie prowadzą lokalne służby.