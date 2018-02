28-latka wyciągnęła z oka 14 robaków. „Byłam w szoku, kiedy zobaczyłam, co się stało”

Wyobraź sobie, że patrzysz w swoje podrażnione oko, myśląc, że wpadła ci do niego rzęsa. Kiedy próbujesz ją wyciągnąć, w twoje ręce wpada półprzezroczysty, poruszający się robak o długości prawie 1,25 cm. Taki incydent przydarzył się 28-letniej Abby Beckley z Grants Pass w stanie Oregon w Stanach Zjednoczonych. – Kiedy wyjęłam go z oka, jeszcze się ruszał. Jednak czułam, że w moim oku nadal coś tkwi. Okazało się, że miałam w oku aż 14 robaków – tłumaczyła.

Wakacyjna przygoda

Dorastając na ranczu w Brookings w stanie Oregon, Beckley uwielbiała spędzać czas na świeżym powietrzu. Kochała także podróże. W lipcu 2016 roku kobieta wykorzystała okazję, aby pojechać na Alaskę. Po kilku tygodniach zaczęła mieć problemy ze zdrowiem. – Moje lewe oko było bardzo zaczerwienione, miałam silne migreny. Nie wiedziałam co się dzieje. Po kilku dniach za radą lekarza włożyłam palec do oka i zobaczyłam robaka – relacjonowała Abby. Do tej pory nie wiadomo, w jaki sposób robaki znalazły się w organizmie kobiety. – Byłam w szoku, kiedy zobaczyłam, co się stało. Zastanawiałam się, czy nie uszkodziły one moich narządów wewnętrznych - dodała 28-latka.

Historię Abby opisało amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention, aby ostrzec przed możliwością zainfekowania przez robaki w Ameryce Północnej. – To jest dopiero jedenasty raz w historii, kiedy dana osoba została zainfekowana przez robaki w Ameryce Północnej – wyjaśnia Richard Bradbury,kierownik zespołu w Laboratorium Diagnostyki i Biologii. – Przypadek Abby był naprawdę ekscytujący, ponieważ był to całkowicie nowy gatunek, który nigdy wcześniej nie zarażał ludzi. Nie wiadomo w jaki sposób wskoczył w człowieka – dodał.