Dania. Zmarł książę Henryk. Miał 83 lata

W zeszłym roku zdiagnozowano u księcia Henryka demencję. Ostatnio stan jego zdrowia znacznie pogorszył się. Henryk przeniesiony został we wtorek z kopenhaskiego szpitala do rodzinnej rezydencji na północ od stolicy, gdzie według informacji przekazanej przez pałac, „chciał spędzić ostatnie chwile”. Poinformowano, że książę zmarł o godzinie 23:18 we śnie. Królowa i dwaj synowie byli wówczas u jego boku.

Książę Henryk był synem hrabiego André de Laborde de Monpezat i Renée Doursennot. Urodził się we francuskich Indiochinach (obecnym Wietnamie) i tam spędził pierwsze pięć lat życia. Studiował prawo i nauki polityczne na paryskiej Sorbonie i jednocześnie chiński i wietnamski w École Nationale des Langues Orientales. Studiował również w Hongkongu i Sajgonie. Służbę wojskową odbył w armii francuskiej w czasie wojny w Algierii. W 1962 zaczął pracować we francuskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a w latach 1963-1967 był sekretarzem ambasady w Londynie.

Swoją żonę poznał w Londynie, a 10 czerwca 1967 roku w kościele marynarki wojennej w Kopenhadze odbył się ślub pary. Henryk został naturalizowanym Duńczykiem i księciem Danii, przeszedł również na protestantyzm. Para ma dwóch synów: księcia Fryderyka (następcę tronu) oraz księcia Joachima.

Pod koniec stycznia 2018 roku media podawały, że książę Henryk powrócił z prywatnej podróży do Egiptu z powodu choroby z powodu raka płuc. Wówczas został przewieziony do szpitala w Kopenhadze. 9 lutego 2018 roku duński dwór ogłosił, że jego stan zdrowia znacznie się pogorszył.