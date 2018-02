80-letni student jedzie na Erasmusa. „Żonę zabieram ze sobą”

Miguel Castillo przez lata pracował jako notariusz. Kiedy przeszedł na emeryturę, jak sam podkreśla jego życie nie wyróżniało się niczym szczególnym. W wieku 75 lat Castillo przeszedł atak serca. Mężczyzna przyznaje, że to wydarzenie zmieniło jego życie i skłoniło go do przemyślenia, jak chciałby spędzić resztę swoich dni. – Dochodziłem do zdrowia i pomyślałem sobie, że chciałbym zrobić coś poza klasyczną drzemką – wyjaśnia.

80-latek jedzie na Erasmusa

Castillo postanowił, że weźmie się za swoją edukację. Zapisał się więc na studia z historii współczesnej na uniwersytecie w Walencji. Na tym jednak nie koniec, bowiem jak informuje portal theocal.it, 80-latek złożył wniosek w ramach unijnego programu wymiany studentów Erasmus. Każdego roku setki tysięcy osób trafia na inne uniwersytety w całej Europie, na okres od trzech miesięcy do roku. Castillo stwierdził, że to dla niego szansa, by przeżyć kolejną przygodę. Miguel już 19 lutego wyjedzie z Hiszpanii do Werony we Włoszech, gdzie będzie kontynuował swoje studia. – Byłem tam 42 lata temu, aby zobaczyć występy Marii Callas – wspominał Castillo w wywiadzie dla gazety „Las Provincias”.

Castillo: Jadę razem z żoną

„Dziadek student” - jak określają 80-latka niektóre media, nie zdecydował się na zakwaterowanie we włoskim akademiku. – Moja żona jedzie ze mną. Zostaniemy w hotelu przez jakiś czas, a potem znajdziemy sobie mieszkanie – opowiada. Castillo przekonuje również, że świetnie dogaduje się z dużo młodszymi od niego studentami i szybko znaleźli wspólny język. Zachęca wszystkich, by nie zamykać się w swoim otoczeniu, ale otwierać się na społeczeństwo.

Czytaj także:

Studenckie stypendium tylko dla „praktykujących katolików”? Taki zapis pojawił się na uczelni w Poznaniu