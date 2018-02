Katastrofa samolotu pasażerskiego. Nikt nie przeżył

Reuters powołuje się na doniesienia agencji informacyjnej ISNA, która podaje, że samolot rozbił się na górzystym terenie w pobliżu miasta Semirom. Maszyna leciała z Teheranu do miasta Yasuj. Państwowa telewizja PressTV poinformowała, że ​​66 osób było na pokładzie samolotu, należącego do linii lotniczych Aseman.

BBC podawała z kolei, że w samolocie mogło znajdować się od 50 do 60 pasażerów. Rzecznik lokalnych służb ratunkowych przekazał, że wszystkie jednostki postawiono w stan w gotowości, by uczestniczyły w akcji ratunkowej. Zła pogoda utrudniała dotarcie śmigłowcem do miejsca zdarzenia.

Samolot zniknął z radarów niedługo po starcie

Rzecznik linii Aseman Mohammad Tabatabai potwierdził informacje o katastrofie i poinformował, że zginęło 66 osób – 60 pasażerów i 6 członków załogi. Maszyna, która uległa wypadkowi to ATR 72, pasażerski samolot turbośmigłowy, produkowany przez włosko-francuskie przedsiębiorstwo lotnicze ATR. Do tej pory wiadomo, że maszyna zniknęła z radarów już kilkanaście minut po starcie. Władze zapowiedziały śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny tragedii.

Czytaj także:

Samolot z Lublina do Londynu stracił kontakt z kontrolerami. Wysłano myśliwce