Bazylika Grobu Świętego w Jerozolimie zamknięta. To protest przeciwko podatkom

„My, przywódcy kościołów odpowiedzialnych za Grób Pański oraz pozostałe święte miejsca w Jerozolimie wyrażamy głębokie zaniepokojenie obecnymi działaniami przeciwko kościołom oraz wspólnocie Chrześcijańskiej na Ziemi Świętej” – czytamy we wspólnym piśmie duchownych. „Rada miasta wydała skandaliczne nakazy zabierania mienia kościelnego za rzekome długi podatkowe. Krok ten jest sprzeczny z historyczną pozycją Kościołów w Świętym Mieście Jerozolimie i ich stosunkami z władzami świeckimi na przestrzeni dziejów” – informuje list. „Działania te naruszają istniejące porozumienia i międzynarodowe zobowiązania, które gwarantują prawa i przywileje Kościołów, co wydaje się być próbą osłabienia chrześcijańskiej obecności w Jerozolimie” – stwierdzono.

Przywódcy kościelni podjęli decyzję o zamknięciu, w ramach protestu, Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Pod listem podpisali się m.in. grecko-katolicki Patriarcha Teofil III, administrator apostolski łacińskiego patriarchatu Jerozolimy, abp Pierbattista Pizzaballa oraz Kustosz Ziemi Świętej Francesco Patton. Grób Pański ma być zamknięty tylko na kilka godzin.

Zbyt duże przywileje

Decyzja o nałożeniu nowych podatków to wynik sporu finansowego między Dystryktem Jerozolimy a izraelskim Ministerstwem Finansów. Burmistrz Jerozolimy Nir Barkat od dłuższego czasu domaga się, aby ministerstwo zwiększyło przekazywane dystryktowi dotacje. Dodatkowe opłaty nałożone na kościoły mają być kolejną formą nacisku na resort finansów, co w efekcie ma doprowadzić do zwiększenia państwowych subwencji.

Izraelska komisja ministerialna pracuje też nad projektem ustawy, która pozwoliłaby państwu wywłaszczać ziemię w Jerozolimie sprzedaną przez grekokatolików i kościoły rzymskokatolickie od 2010 roku. Zdaniem rady miasta, chrześcijanie mają zbyt duże przywileje i wskazały, że kościoły nie płacą podatku od nieruchomości o innym charakterze niż „miejsca kultu”.

Bazylika Grobu Świętego

Świątynia została zbudowana w domniemanym miejscu męki, ukrzyżowania, złożenia do grobu i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Świątynia nie jest wyłączną własnością żadnego Kościoła chrześcijańskiego, ale pozostaje we współposiadaniu przedstawicieli kilku wyznań. W bazylice swoje siedziby mają przedstawiciele trzech kościołów: greckiego Prawosławnego Patriarchatu Jerozolimy, Kościoła łacińskiego reprezentowanego przez Zakon Braci Mniejszych oraz Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. W największe święta przestrzeń bazyliki jest udostępniana dla liturgii Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego i Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego.

