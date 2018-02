Zaskakujący raport policji ws. śmierci gwiazdy. To nie był atak serca

Policja z Dubaju przekazała raport rodzinie 54-letniej aktorki, według którego w organizmie kobiety wykryto alkohol. Według Gulf News, Sridevi Kapoor przypadkowo straciła równowagę, wpadła do wanny i utonęła. O śmierci aktorki media informowały w weekend. Wówczas podawano, że u Sridevi Kapoor doszło do zatrzymania akcji serca. Khaleej Times podał, że mąż aktorki wyważył drzwi do łazienki, w której była Kapoor i wówczas zastał ją „leżącą nieruchomo w wannie pełnej wody”.

Kondolencje premiera Indii

Gwiazda zmarła w Dubaju, gdzie gościła na weselu członka rodziny wraz ze swoim mężem Boney'em Kapoorem i córką Khushi. Kondolencje po śmierci aktorki przekazał premier Indii Narendra Modi. „Jestem zasmucony przedwczesną śmiercią słynnej aktorki Sridevi. Była weteranką przemysłu filmowego, a na jej długoletnią karierą złożyły się zróżnicowane role i pamiętne występy. Moje myśli w tym czasie żałoby są z jej rodziną i fanami. Niech jej dusza spoczywa w pokoju” – napisał szef indyjskiego rządu na Twitterze. Kondolencje złożył także prezydent Ram Nath Kovind, który stwierdził, że jest „zszokowany” odejściem Sridevi.

Sridevi Kapoor

Sridevi była jedną z najbardziej znanych bollywoodzkich aktorek. Występowała w filmach w ojczystym języku tamilskim, hindi, telugu, mala. i jalam. Wystąpiła w dziesiątkach filmów i produkcji telewizyjnych, a szczyt jej kariery przypadał na lata 80. i 90., kiedy to zagrała w produkcjach takich jak „Mawaali” (1983),„Tohfa” (1984),„Mr. India”, (1987),„Chandni” (1989),„Lamhe” (1991) i „Gumrah” (1993). W 2012 roku powróciła rolą w dramacie „English Vinglish”, gdzie wcieliła się w postać gospodyni domowej, która nie mówiąc po angielski, trafia do Nowego Jorku, gdzie ma pomóc w organizacji ślubu siostrzenicy. Po serii upokorzeń, także ze strony najbliższych, kobieta postanawia nadrobić braki.