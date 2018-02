Wzrasta liczba opętanych. Watykan szykuje kurs dla egzorcystów

Jak informuje Euro News, Watykan chce szkolić więcej księży w zakresie tego, jak uwalniać opętanych ludzi od wpływu demonów. To odpowiedź na fakt, że we Włoszech w ostatnich latach wzrosła liczba osób zmagających się z nękaniami demonicznymi. Na temat problemu wypowiedział się Benigno Palilla, egzorcysta pracujący w Palermo na Sycylii. W rozmowie z Radiem Watykańskim powiedział, że we Włoszech rokrocznie odnotowuje się ok. 500 tys. przypadków opętań.

Winny Tarot

Duchowny przyczyny wzrastającej liczby osób wymagających pomocy egzorcysty upatruje w tym, że ludzie korzystają z usług „czarowników”, takich jak osoby czytające z kart Tarota, zamiast zwracać się do Kościoła. Palilla twierdzi, że odwiedzanie jasnowidzów „otwiera drzwi demonowi”. Podkreśla zarazem, że egzorcyzm jest skuteczną bronią do walki z nieczystym duchem. Duchowny zdradza, jakie tematy będą poruszane podczas kursu. – Będziemy uczyć o wszystkich palących kwestiach od sekt mających powiązania z satanizmem do zalet mówienia opętanym o historii ich uwolnienia – mówi egzorcysta. I dodaje, że wielu duchownych nie jest uczonych, jak postępować z osobami opętanymi. Jest to według niego problem braków w procesie nauczania przyszłych duchownych.

Ludzie nie wierzą w istnienie demonów

Jednym z egzorcystów prowadzących kurs będzie Ojciec Cesare Truqui. Duchowny obawia się, że praktyka egzorcyzmu wkrótce wyjdzie z użycia. – Wielu chrześcijan nie wierzy w istnienie demonów, do odprawiania egzorcyzmów jest wyznaczonych tylko kilku duchownych, a młodzi księża nie chcą się uczyć teorii i praktyki uwalniania opętanych dusz – twierdzi Truqui. Kurs zostanie przeprowadzony na Sycylii i jest pierwszym tego typu szkoleniem na świecie.

