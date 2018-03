Putin o próbach nowej broni. „Nie powstrzyma jej żadna obrona przeciwrakietowa””

Podczas wygłaszanego co roku przemówienia podsumowującego 12 miesięcy rządów Władimir Putin zwrócił się dziś do rosyjskiego parlamentu. Ogłosił on możliwości zbrojeniowe swojego kraju oraz zdradził oficjalne plany na przyszłość. Wśród nich znajduje się przeprowadzenie prób broni rakietowej o nazwie „Sarmat”. Pociski będą zdolne do trafienia dowolnego punktu na świecie i, jak zapowiada Putin, „nie powstrzyma ich żadna obrona przeciwrakietowa”. Prezydent Rosji uważa, że demonstracja możliwości sił zbrojnych pomoże odstraszyć każdego agresora. Ludzi pracujących nad „Sarmatami” nazwał „bohaterami naszych czasów”. – Rosja zawsze szła, idzie i będzie kroczyć po ustanowionej przez siebie drodze – ogłosił Putin w zakończeniu przemówienia.

Pociski międzykontynentalne

O stworzeniu rakiet RS-28 Sarmat, zwanych w skrócie „sarmatami” informowano już przed kilkoma laty. Według planów, broń ma zastąpić stare pociski RS-20W Wojewoda, zwane „szatanami”, znajdujące się w rosyjskim arsenale od lat 70-tych XX wieku. Przygotowanie nowych międzykontynentalnych pocisków rakietowych ogłoszono na uroczystości z okazji rocznicy powstania Strategicznych Wojsk Rakietowych w 2011 roku. Wcześniejsze testy były odwoływane ze względu na problemy z konstrukcją. Plany mówią o rozpoczęciu pełnego dyżuru bojowego przez sarmaty w 2019 lub 2020 roku. Pocisk mógłby przenosić ładunek 16 głowic, co pozwoliłoby na zniszczenie średniego pod względem wielkości europejskiego kraju.