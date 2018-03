Tak mieszkała Adele. Posiadłość można kupić za ponad 7 mln funtów

Galeria:

Tak mieszkała Adele

Dom znajduje się w hrabstwie Sussex w miejscowości Partridge Green. Został wybudowany w 1900 roku. Posiada dziesięć sypialni, pokój do gier z wielkim stołem bilardowym, salon, kuchnię, basen oraz ogromną jadalnię. W domu jest dziewięć łazienek. Wszystko utrzymane jest w klasycznym, angielskim stylu. Nie brakuje jednak też nowoczesnych akcentów – w środku znajdują się szklane schody i biała kuchnia. Na terenie posiadłości znajduje się także osobny dom dla gości oraz trzeci budynek – dla pracowników rezydencji. Jest też hangar na helikopter i kort tenisowy. Dom posiada też ogrody i tereny o powierzchni prawie 85 akrów z dużymi trawnikami, prywatnym lasem i otwartymi pastwiskami.

James Mackenzie z domu aukcyjnego Strutt&Parker przekazał, że to niesamowita posiadłość. "To był kiedyś klasztor, a właściciel, który go kupił, przerobił go na dom. Zestaw basenów w domu jest niesamowity. Wrażenie robi też kuchnia i jadalnia, w której zmieści się nawet największa rodzina" – mówi. "Dodatkowo jest teraz znacznie bardziej prywatna, niż kiedyś, ponieważ jej właściciel kupił także ziemię za domem" – dodał. Mackenzie zaznacza, że wiele gwiazd interesuje się zakupem posiadłości, ponieważ podobne wille nie są często wystawiane na sprzedaż.