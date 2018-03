Dwie modelki aresztowane na lotnisku. Próbowały sprzedać 18-latkę jako seksualną niewolnicę

Tatiana Pietrowa i Ksenia Starikowa pracują w Rosji jako modelki. Pietrowa to uczestniczka konkursu Top Russia International a Starikowa jest finalistką konkursu Miss Rosji. Pieniądze, które zarabiają za udział w reklamach czy pokazach to jednak dla nich za mało. Rosjanki postanowiły znaleźć inne źródło dochodu. Za pośrednictwem mediów społecznościowych modelki umieściły w sieci ogłoszeni o pracę i próbowały nakłonić 18-letnią studentkę do wyjazdu do jednego z krajów na Bliskim Wschodzie, gdzie miałaby podjąć pracę opiekunki do dzieci. Pietrowa i Starikowa obiecywały 18-latce bardzo dobre warunki socjalne i finansowe. Za transakcję chciały otrzymać równowartość około 90 tys. złotych.

Umieszczone przez modelki ogłoszenie w mediach społecznościowych zainteresowało funkcjonariuszy rosyjskich służb. Policjanci udając osobę poszukującą pracy wpadli na trop oszustwa. Służbom udało się odkryć, że Rosjanki tak naprawdę nie szukały osoby do pracy w charakterze niani. Modelki planowały zabrać dziewczynie, która zgodzi się na wyjazd paszport, a następnie chciały zmuszać ją do prostytucji. Kiedy Ksenia Starikowa czekała na moskiewskim lotnisku z 18-latką, którą miała wyjechać na Bliski Wschód, została zatrzymana przez policję. Za popełniony czyn modelkom grozi kara do 6 lat pozbawienia wolności.

Czytaj także:

Nastia Rybka uwięziona w Tajlandii. Prostytutka zdradzi informacje o związkach Trumpa z Kremlem?