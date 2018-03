Milosz Zeman złożył przysięgę i zaatakował media. Część osób opuściła uroczystość

W inauguracyjnym przemówieniu zaatakował media publiczne i niektórych dziennikarzy, przez co część zaproszonych gości opuściła uroczystość. – Panie i panowie, planuję kontynuować to, co robiłem dotychczas, bo uważam to za użyteczne – rozpoczął swoje przemówienie Zeman. Jak oświadczył, w czasie swej drugiej kadencji chce popierać „aktywne obywatelstwo”. W przemówieniu zaatakował też czeskiego przedsiębiorcę Zdenka Bakala, właściciela bankrutującej spółki węglowej, a także media należące do Bakala i czeską telewizję publiczną. W reakcji na te słowa prawicowi politycy opuścili salę, w której odbywała się uroczystość.