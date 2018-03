Pielęgniarka znęcała się nad pacjentem w domu opieki. Nie wiedziała, że była nagrywana

Ta sprawa poruszyła opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych. Syn 89-letniego pacjenta opublikował nagranie, na którym widać jak pielęgniarki z domu opieki dla osób starszych w Autumnwood w stanie Indiana w USA znęcają się nad starszym mężczyzną. 89-letni Hussein Younes pochodzi z Libanu. Kilkadziesiąt lat temu wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. W 2015 roku mężczyzna trafił do domu opieki Autumnwood. Jakiś czas temu jego syn Salim zauważył, że staruszek ma na ciele siniaki i zadrapania. Po krótkiej rozmowie okazało się, że 89-latek poskarżył się, jest źle traktowany przez personel ośrodka.

Syn mężczyzny postanowił zamontować w jego pokoju kamery, aby mieć ewentualny dowód w sprawie. To, co zobaczył na nagraniach było szokujące. Na materiałach zarejestrowanych przez kamerę widać, że pielęgniarki rzucają pacjentem i uderzają go, są także wobec niego niegrzeczne i opryskliwe. Z kolejnego nagrania wynika, że znęcanie się nad pacjentem miało charakter ksenofobiczny. - Nienawidzę tego starego Araba. Przyjeżdżają tutaj i wszystko nam zabierają. Mam nadzieję, że prezydent Trump w końcu zrobi z tym porządek - mówi na nagraniu pielęgniarka.

Rodzina mężczyzny domaga się odszkodowania od placówki w Autumnwood. Dyrekcja ośrodka twierdzi, że pielęgniarki, których nagranie zarejestrowano na nagraniach zostały dyscyplinarnie zwolnione, a pozostali pracownicy przeszli dodatkowe szkolenia. Salim Younes zabrał swojego ojca z domu opieki.

