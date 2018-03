Szokująca relacja wysłanniczki ONZ. „Seksualne niewolnice dżihadystów są jak żywe trupy”

Na początku 2018 roku uwolniono wielu więźniów, którzy byli przetrzymywani przez bojowników tzw. Państwa Islamskiego. Wśród zwolnionych z aresztu było wiele kobiet, które były wykorzystywane przez dżihadystów jako seksualne niewolnice. Większość z nich została porwana lub sprzedana na targu niewolników. Pramila Patten odwiedziła w obozach przejściowych kobiety, które zostały uwolnione z rąk dżihadystów.

Z relacji wysłanniczki ONZ wynika, że są one w bardzo ciężkim stanie, zarówno psychicznym, jak i fizycznym.

– One praktycznie nie wychodzą z obozów. W społeczeństwie są podwójnie naznaczone. Z jednej strony są ofiarami przemocy seksualnej i ich społeczności nie chcę ich teraz przyjąć, a z drugiej pojawia się podejrzenie, że współpracowały z dżihadystami i wspierały ich działalność terrorystyczną – relacjonowała Patten. Wysłanniczka ONZ przyznała, że kobiety są pozostawione bez wsparcia i pomocy, jaka jest potrzebna ofiarom przemocy seksualnej. – Seksualne niewolnice, bo tak można je nazwać, wyglądają niemal jak żywe trupy. One nie widzą dla siebie żadnej przyszłości. Wśród nich są nie tylko kobiety, ale również nastolatki i dzieci. To szczególnie dla nich powinna zostać zorganizowana pomoc. Dlatego apeluje do światowych przywódców o pochylenie się nad losem tych kobiet – powiedziała wysłanniczka ONZ.

