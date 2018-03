Gwiazda porno pokaże dowody na romans z Trumpem? „Czas zapiąć pasy”

„Prezydent i pan Cohen (prawnik Donalda Trumpa – red.) celowo zignorowali naszą ofertę ugody, zdwajając wysiłki mające zamknąć usta pani Clifford (Stormy Daniels – red.) i przeszkodzić jej w poinformowaniu amerykańskich obywateli o tym co miało miejsce. Czas zapiąć pasy. Dość tego” – napisał na Twitterze Michael Avenati, który reprezentuje aktorkę porno Stormy Daniels w sprawie jej rzekomego romansu z prezydentem USA. Wcześniej w imieniu kobiety zaoferował Trumpowi, że jego klientka zwróci pieniądze, które rzekomo przyjęła w zamian za milczenie. Kobieta chce upublicznić dowody na swoje kontakty seksualne z obecnym prezydentem, którym ten cały czas zaprzecza.

12 marca adwokat prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa Michael Cohen poinformował, że zapłacił Stormy Daniels 130 tysięcy dolarów tuż przed wyborami w 2016 roku w zamian za milczenie dotyczące jej rzekomych kontaktów seksualnych z Donaldem Trumpem. Jednocześnie zarówno Cohen, jak i Biały Dom zaprzeczają, że dochodziło do jakichkolwiek zbliżeń między Trumpem a Daniels.

Z informacji podanych przez CNN wynika, że Michael Avenatti adwokat Stormy Daniels, której prawdziwe nazwisko to Stephanie Clifford, wysłał do Cohena list, w którym poprosił o numer konta, na które jego klientka może przelać pieniądze otrzymane w zamian za milczenie. Wówczas umowa między Clifford, Trumpem i Cohenem zostanie uznana za nieważną. W liście Avenatti zaznacza, że to pozwoliłoby Clifford mówić publicznie o zarzutach odnośnie Donalda Trumpa, romansu z prezydentem USA oraz na opublikowanie wszelkich nagrań, wiadomości tekstowych oraz zdjęć prezydenta, w których posiadaniu może być aktorka.

Romans z Donaldem Trumpem?

Przypomnijmy, po publikacji „Wall Street Journal” dotyczącej rzekomego romansu prezydenta USA z gwiazdą filmów dla dorosłych, magazyn plotkarski „In Touch” postanowił opublikować wywiad, którego nie wydrukował w 2011 roku. Para miała poznać się podczas gry w golfa, a później zacieśnić znajomość w hotelu Trumpa w okolicy jeziora Tahoe w 2006 roku. Związek gwiazdy porno z Trumpem miał zakończyć się w 2009 lub na początku 2010. Historię aktorki uwiarygadniał jej ówczesny mąż Mike Moz, który przekonywał w „In Touch”, że para ta często ze sobą rozmawiała.

Clifford nie jest pierwszą kobietą, która twierdziła, że miała romans z Donaldem Trumpem. Również była modelka magazynu „Playboy” Karen McDougal opowiedziała o dawnym związku z obecnym liderem USA dla gazety „The National Enquirer”, ale jej historia nie została wydrukowana.

Czytaj także:

Skandalizująca książka o Trumpie wywołała zaskakującą reakcję. Prezydent nazwał siebie „stabilnym geniuszem”