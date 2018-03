Kilka tysięcy par butów przed Kapitolem. Upamiętniają zamordowane dzieci

Galeria:

Akcja przeprowadzona przez Avaaz

Jak informuje ABC News, za akcję przeprowadzoną 13 marca odpowiada Avaaz, czyli ogólnoświatowa organizacja obywatelska. Na trawniku przed Kapitolem, będącym siedzibą Kongresu Stanów Zjednoczonych, rozłożono siedem tysięcy par dziecięcych butów. Jest to upamiętnienie ofiar przemocy przy użyciu broni, w tym głównie strzelanin w szkołach.

Buty od rodzin

Instalacja w Waszyngtonie upamiętnia każde dziecko, które zginęło od czasu strzelaniny w szkole Sandy Hook w Newton, do której doszło w grudniu 2012 roku. Wówczas zginęło 28 osób, w tym 20 dzieci w wieku 6 i 7 lat. Większość butów, które użyła organizacja, zgromadzono przez ostatnie dwa tygodnie. Część z nich podarowały rodziny, które straciły dzieci w wyniku strzelanin.

Relacja ojca

Jedną z osób, które wzięły udział w wydarzeniu jest Tom Mauser, którego syn zginął podczas masakry w szkole w Columbine. – Myślę, że takie wydarzenie z użyciem butów jest bardzo mocną metaforą zarówno tego, jak tęsknimy za ofiarami, które niegdyś nosiły te buty oraz tego, jak szukamy zmian, by inni nie musieli przeżywać tego co my – powiedział w rozmowie dla Avaaz.

Wsparcie celebrytów

Jak podała organizacja, akcję wsparli także niektórzy celebryci. Buty przekazali m.in. Bette Midler, Susan Sarandon, Alyssa Milano czy Chelsea Handler.