18-letnia siostra zabójcy z Charleston aresztowana

18-letnia Morgan Roof jest uczennicą AC Flora High School w Karolinie Północnej oskarżona została o posiadanie marihuany oraz wnoszenie do budynku szkoły gazu pieprzowego oraz noża. Nastolatka została następnie przewieziona do Aresztu Śledczego Alvina S. Glenna. Wcześniej Roof zamieściła na Snapchacie swoje zdjęcie z opisem, w którym sugerowała, że w demonstracji uczniów domagających się ograniczenia dostępu do broni biorą udział tylko czarnoskórzy ludzie. Pisała także, że „ma nadzieję, że oni wszyscy zostaną zastrzeleni”. „Wychodzicie na 17 minut, myślicie że co to zmieni? Mam nadzieję, że to pułapka i wszyscy zostaniecie zastrzeleni. Wszyscy wiemy, że niczego to nie naprawi, a większość ludzi, którzy wychodzą protestować to czarnoskórzy uczniowie” – pisała Roof. Szeryf Leon Lott przekazał, że służby zawiadomiły zaniepokojone władze szkoły po tym, jak zobaczyły post.

w czerwcu 2015 roku Dylan Roof wszedł z bronią do kościoła metodystów i z zimną krwią zamordował 9 Afroamerykanów przebywających wówczas w świątyni. Sąd federalny uznał, że mężczyzna dopuścił się zabójstwa na tle nienawiści rasowej. Oprócz tego przedstawił Dylanowi jeszcze 32 inne zarzuty, w tym m.in. utrudniania praktyk religijnych i nielegalnego posiadania broni. Po udowodnieniu 33 zarzutów, sąd federalny skazał mężczyznę na karę śmierci.

W drugim procesie sąd stanowy Karoliny Południowej skazał Dylanna Roofa na dziewięciokrotną karę dożywotniego pozbawienia wolności. W tym przypadku na mocy ugody odstąpiono od kary śmierci, ponieważ morderca przyznał się do zarzucanego mu czynu. Obecnie Roof przebywa w więzieniu federalnym, gdzie oczekuje na egzekucję. Z racji jednak na wniesioną apelację, jego sprawa może toczyć się jeszcze przez wiele lat.