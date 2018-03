Adwokat Stormy Daniels: Moja klientka była zastraszana

– Moja klientka była zastraszana, po to, aby zachowała milczenie na temat tego, co wie o Donaldzie Trumpie – mówił Michael Avenatti w wywiadzie dla CNN. Zapowiedział, że więcej szczegółów na ten temat przedstawione zostanie w nadchodzącym odcinku "60 Minutes". Program poświęcony ma być tej sprawie i ukazać się ma jeszcze w marcu. – Będzie w stanie podać bardzo szczegółowe informacje na temat tego, co się wydarzyło – zapowiedział Avenatti odnosząc się do wywiadu. Adwokat nie chciał zdradzić, czy kobiecie groził ktoś z bliskiego otoczenia prezydenta. Odmówił także odpowiedzi na pytanie, czy jego klientka złożyła w tej sprawie policyjny raport. Avenatti powiedział jednak, że sześć innych kobiet zgłosiło informacje dotyczące kontaktów seksualnych z Donaldem Trumpem. Dodał, że niektóre z nich również były zobligowane do tego, aby nie ujawniać żadnych informacji na ten temat.

Adwokat prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa Michael Cohen poinformował, że zapłacił Stormy Daniels 130 tysięcy dolarów tuż przed wyborami w 2016 roku w zamian za milczenie dotyczące jej rzekomych kontaktów seksualnych z Donaldem Trumpem. Jednocześnie zarówno Cohen, jak i Biały Dom zaprzeczają, że doszło do jakichkolwiek kontaktów między Trumpem a Daniels. Z informacji podanych przez CNN wynika, że Michael Avenatti adwokat Stormy Daniels, której prawdziwe nazwisko to Stephanie Clifford wysłał do Cohena list, w którym poprosił o numer konta, na które jego klientka może przelać pieniądze otrzymane w zamian za milczenie. Wówczas umowa między Clifford, Trumpem i Cohenem zostanie uznana za nieważną. W liście Avenatti zaznacza, że to pozwoliłoby Clifford mówić publicznie o zarzutach odnośnie Donalda Trumpa, romansu z prezydentem USA oraz na opublikowanie wszelkich nagrań, wiadomości tekstowych oraz zdjęć prezydenta, w których może być ona posiadaniu.

Romans z Donaldem Trumpem?

Przypomnijmy, po publikacji „Wall Street Journal” dotyczącej rzekomego romansu prezydenta USA z gwiazdą filmów dla dorosłych, magazyn plotkarski „In Touch” postanowił opublikować wywiad, którego nie wydrukował w 2011 roku. Para miała poznać się podczas gry w golfa, a później zacieśnić znajomość w hotelu Trumpa w okolicy jeziora Tahoe w 2006 roku.

Prawdziwe nazwisko 38-letniej dziś Stormy Daniels to Stephanie Clifford. Jej związek z Trumpem miał zakończyć się w 2009 lub na początku 2010. Historię aktorki uwiarygadniał jej ówczesny mąż Mike Moz, który przekonywał w „In Touch”, że para często ze sobą rozmawiała.

Clifford nie jest pierwszą kobietą, która twierdziła, że miała romans z Donaldem Trumpem. Również była modelka magazynu „Playboy” Karen McDougal opowiedziała o dawnym związku z obecnym liderem USA dla gazety „The National Enquirer”, ale jej historia nie została wydrukowana.