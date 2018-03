USA. Podpisano ustawę zaostrzającą prawo aborcyjne. „To niekonstytucyjne zapisy”

Nowe prawo zabroni aborcji po 15 tygodniach i nie przewiduje wyjątków w postaci ciąży powstałej w wyniku gwałtu lub kazirodztwa. Jedynym dopuszczalną możliwością dokonania zabiegu będzie przypadek, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia matki lub płód jest poważnie zdeformowany. Jest to już kolejna modyfikacja prawa aborcyjnego, którą zastosowano w Missisipi – wcześniej zabroniono aborcji po 20 tygodniach.

„Ustawa to zagrożenie dla kobiet”

Ustawę podpisał gubernator Missisipi Phil Bryant z partii Republikanów. – Chcę, by nasz stan był najbezpieczniejszym miejscem dla nienarodzonych dzieci – zapowiedział polityk. Zdaniem krytyków, nowe przepisy prawne są niezgodne z konstytucją. – Aborcja to bezpieczna procedura medyczna i stanowi części szerokiej gamy środków, które mogą stosować kobiety podczas ciąży. Nowe prawo jest niekostytucyjne – tłumaczy Felicia Brown-Williams ze stowarzyszenia Obrońcy Planowania Rodziny. – Podpisana ustawa to zagrożenie dla kobiet w naszym stanie. Gdyby jej autorom zależało na realnej ochronie życia, skupiliby się na zapewnieniu lepszej opieki zdrowotnej – dodała. Wniosek o zablokowanie przepisów wniosło Centrum Praw Reprodukcji w imieniu jedynej kliniki w Missisipi, która dokonywała aborcji – Jackson Women's Health Organization.

Również w innych stanach toczyły się spory pomiędzy przeciwnikami aborcji a osobami domagającymi się złagodzenia prawa. Prezydent Donald Trump poparł przepisy, które wprowadziłyby całkowity zakaz aborcji powyżej 20 tygodnia w USA, ale ustawa została zablokowana w Senacie w styczniu. W 2014 roku sędziowie federalni zapobiegli wprowadzeniu w Północnej Dakocie oraz Arkansas zakazu na przeprowadzenie aborcji powyżej 6 oraz 12 tygodnia. Uznali oni, że takie zapisy byłyby niezgodne z konstytucją.

