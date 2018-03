Stormy Daniels była badana wariografem. Na 99 proc. uprawiała seks z Trumpem

Prawdziwe nazwisko 38-letniej dziś Stormy Daniels to Stephanie Clifford. Daniels miała poznać przyszłego prezydenta USA podczas gry w golfa, a później zacieśnić znajomość w jego hotelu w okolicy jeziora Tahoe w 2006 roku. Jej związek z Trumpem miał zakończyć się w 2009 lub na początku 2010 roku. Historię aktorki uwiarygadniał jej ówczesny mąż Mike Moz, który przekonywał w „In Touch”, że para często ze sobą rozmawiała.

99 proc. prawdopodobieństwa

Jak informuje NBC News, w 2011 roku, czyli na długo zanim Donald Trump ogłosił swój start w wyborach prezydenckich, Stormy Daniels przeszła badanie wykrywaczem kłamstw. Egzaminator stwierdził, że istnieje 99 proc. prawdopodobieństwa, że aktorka powiedziała prawdę twierdząc, iż uprawiała seks bez zabezpieczenia z Donaldem Trumpem w 2006 roku. Aktorka miała też stwierdzić, że Trump obiecał jej udział w prowadzonym przez siebie programie „The Apprentice”, jednak badanie wariografem nie dowiodło jednoznacznie, czy w tej kwestii Daniels mówiła prawdę.

Sprawozdanie egzaminatora

Do sprawozdania dołączono oświadczenie pod przysięgą złożone przez egzaminatora, podpisane w poniedziałek, 19 marca 2018 roku, potwierdzające autentyczność raportu. Jego szczegóły zostały opublikowane we wtorek przez The Wall Street Journal.

Nie pierwszy taki przypadek

Clifford nie jest pierwszą kobietą, która twierdziła, że miała romans z Donaldem Trumpem. Również była modelka magazynu „Playboy” Karen McDougal opowiedziała o dawnym związku z obecnym liderem USA dla gazety „The National Enquirer”, ale jej historia nie została wydrukowana.