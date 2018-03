Kapitan Costa Concordia zaskarżył wyrok do Strasburga

O złożeniu przez pełnomocników Francesco Schettino dokumentów zaskarżających prawomocny wyrok, poinformowała włoska agencja ANSA. Obrońcy kapitana statku Costa Concordia przekonują, że w trakcie procesu doszło szeregu naruszeń. Dokumenty ws. odwołania mieli złożyć w ostatnich miesiącach, a 21 marca otrzymali wstępną odpowiedź. Trybunał w Strasburgu w najbliższym czasie ma zdecydować, czy rozpatrzy skargę skazanego.

Katastrofa statku Costa Concordia

Costa Concordia, luksusowy włoski wycieczkowiec, zatonął w styczniu 2012 r. w pobliżu wysepki Isola del Giglio na Morzu Śródziemnym. Statek rozbił się o skały przy brzegu tuż po wyjściu z portu. 32 osoby zginęły, w tym 2 uznano za zaginione. Schettino jeszcze w trakcie ewakuacji pasażerów uciekł z pokładu i znalazł się w szalupie ratunkowej, co było złamaniem podstawowych zasad. W trakcie procesu sąd skazał go na 16 lat więzienia. W maju 2017 r. Sąd Najwyższy utrzymał ten wyrok. Eksperci uważają, że statek został całkowicie utracony, a wysokość odszkodowania szacuje się na co najmniej 500 mln dol.

