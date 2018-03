Ma żonę młodszą o 27 lat. Sąsiedzi nie dali im żyć

Galeria:

Małżeństwo, które dzieli 27 lat różnicy

Historię opisuje „Daily Star”. Beth Telford miała 16 lat, gdy poznała 43-letniego wówczas Andy'ego. Para rok później wzięła ślub. Kobieta twierdzi, że w związku z tym, że poślubiła dużo starszego mężczyznę, sąsiedzi zaczęli ją obrażać. Rodzina i przyjaciele Beth także krytykują jej decyzję.

Przeprowadzka

Małżeństwo zostało niedawno zmuszone do podjęcia trudnej decyzji. Po tym, jak nieznani sprawcy napisali na samochodzie należącym do Andy'ego słowo „pedo”, rodzina postanowiła zmienić miejsce zamieszkania. Wraz z dwoma synami opuścili Llandudno w północnej Walii i przenieśli się do oddalonego o 170 mil Lancashire.

Utrata przyjaciół

Beth, która obecnie ma 19 lat, przyznaje, że z powodu związku ze starszym mężczyzną straciła wielu przyjaciół. Stwierdziła, że w związku z tym kłóciła się z mężem. – Moja mama nie pochwala naszego związku, a brat Andy'ego nie chce z nim rozmawiać, ponieważ uważa, że jestem za młoda – opowiada 19-latka.

Czuje się księżniczką

Kobieta twierdzi, że Andy jest miłością jej życia. Dodaje też, że nowi sąsiedzi myślą, że Andy jest dziadkiem ich synów. – Uwielbiam być z kimś dojrzałym, ponieważ traktuje mnie jak księżniczkę. W każdą sobotę mamy randkę. On jest tak kochający i troskliwy – podsumowuje 19-latka.