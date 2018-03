Przed Wielkanocą zabrakło hostii. Pomogła diecezja z sąsiedniego kraju

Biskup diecezji Cucuta Victor Manuel Ochoa, zdecydował o podarowaniu 250 tys. hostii Kościołowi w Wenezueli. Hostie przekazano w środę 28 marca na moście Simona Bolivara łączącym oba kraje. „Ważne jest, aby odpowiedzieć na potrzeby wiernych w obliczu kryzysu” – podkreśla diecezja z Cucuta, miasta w północnej Kolumbii, w pobliżu granicy z Wenezuelą.

W ramach Kościoła katolickiego w Wenezueli funkcjonuje obecnie dziewięć metropolii, w których skład wchodzi dziewięć archidiecezji i dwadzieścia trzy diecezje.

Wenezuela pogrążona w kryzysie

Portal elheraldo.co przypomina, że Wenezuela pogrążona jest w głębokim kryzysie humanitarnym i gospodarczym. W kraju brakuje podstawowych produktów, m.in. mąki potrzebnej do wyrobu hostii. Setki tysięcy Wenezuelczyków już opuściło swój kraj. Szacuje się, że do końca roku liczba osób, które wyjadą z Wenezueli wzrośnie do miliona.

Jako sprawca wielkiego kryzysu oskarżany jest prezydent Nicolas Maduro, który sprawuje najwyższy urząd w państwie od śmierci Hugona Chaveza w 2013 roku.

